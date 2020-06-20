В морском стиле: 20-летняя дочка Дмитрия Маликова похвасталась необычной сумкой Chanel

Дмитрий Маликов души не чает в своей дочке Стефании. Девушка не так давно отметила 20-летие. Карантин не помешал успешно сдать ей сессию в МГИМО. Студентка 4 курса уже делает успехи в бизнесе. Она несколько лет назад выпустила коллекцию платьев для выпускниц. А после самоизоляции наследница артиста представила новую коллекцию летних нарядов. Она и сама теперь любит блистать в коротких платьях и женственных блузках.

Накануне Стеша пообедала с отцом и мамой. Она была облачена в мини-платье с кожаным поясом. А потом девушка успела переодеться в белоснежное платье с объемными рукавами. Лаконичный наряд она дополнила необычной сумкой Chanel в форме спасательного круга. Этот аксессуар из Cruise коллекции 2018. В свое время он был представлен на подиуме на Неделе моды в Париже. Отметим, что стоимость таких сумок обычно варьируется от 120 тысяч и может достигать даже миллиона.

Дочка Маликова не скрывает, что интересуется модой. Даже на ее юбилей друзья подарили ей торт в виде сумки Chanel. Не исключено, что именно тогда ей и подарили новый аксессуар в морском стиле. Отметим, что обычно девушка подбирает к нарядам сапоги, ремни и сумки в одном стиле. Напомним, что недавно актриса Наталья Рудковская похвасталась босоножками, которые искала три года, а Анна Нетребко купила туфли от Armani.