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В морском стиле: 20-летняя дочка Дмитрия Маликова похвасталась необычной сумкой Chanel

Наследница певица стала обладательницей аксессуаров из Круизной коллекции.

В морском стиле: 20-летняя дочка Дмитрия Маликова похвасталась необычной сумкой Chanel
Стеша Маликова. фото: instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликов души не чает в своей дочке Стефании. Девушка не так давно отметила 20-летие. Карантин не помешал успешно сдать ей сессию в МГИМО. Студентка 4 курса уже делает успехи в бизнесе. Она несколько лет назад выпустила коллекцию платьев для выпускниц. А после самоизоляции наследница артиста представила новую коллекцию летних нарядов. Она и сама теперь любит блистать в коротких платьях и женственных блузках.

Накануне Стеша пообедала с отцом и мамой. Она была облачена в мини-платье с кожаным поясом. А потом девушка успела переодеться в белоснежное платье с объемными рукавами.  Лаконичный наряд  она дополнила необычной сумкой Chanel в форме спасательного круга. Этот аксессуар из Cruise коллекции 2018. В свое время он был представлен на подиуме на Неделе моды в Париже. Отметим, что стоимость таких сумок обычно варьируется от 120 тысяч и может достигать даже миллиона.

фото: instagram.com/steshamalikova/

Дочка Маликова не скрывает, что интересуется модой. Даже на ее юбилей друзья подарили ей торт в виде сумки Chanel. Не исключено, что именно тогда ей и подарили новый аксессуар в морском стиле.  Отметим, что обычно девушка подбирает к нарядам сапоги, ремни и сумки в одном стиле. Напомним, что недавно актриса Наталья Рудковская похвасталась босоножками, которые искала три года, а Анна Нетребко купила туфли от Armani. 

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