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Звездный гость

На стиле: Стеша Маликова отправилась за покупками в кожаной рубашке и с сумкой-седло

Именитая модница в любых обстоятельствах выглядит прекрасно.

На стиле: Стеша Маликова отправилась за покупками в кожаной рубашке и с сумкой-седло
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

Этим летом в жизни популярной Instagram-модницы, дочери Дмитрия Маликова Стефании состоялось грандиозное событие. 20-летняя звездная наследница открыла производство собственной одежды для девушек. Она вместе с тремя подругами по университету очень долго вынашивала эту идею и, наконец, ее воплотила в жизнь.

Девушка сама выбирает силуэты, контролирует пошив, следит за качеством и лично закупает необходимые ткани. В этот уикенд Стеша отправилась за покупками в текстильный магазин, откуда поделилась ярким снимком в stories.

Стефания Маликова.
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

Для похода на шопинг модница выбрала актуальнейшую в этом сезоне кожаную рубашку, использовав ее как верхний слой одежды. Под нее она выбрала легкий топ, и дополнила стильный образ джинсами и сумкой-седло от Dior из жаккардовой ткани, модели Oblique. Стеша с очаровательной улыбкой демонстрирует покупку – рулон необходимой ткани.

Кстати, такая же сумка есть у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе и у супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Правда, у нее — модель из красной кожи,  которую модница периодически выгуливает.

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