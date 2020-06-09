«Невероятно красивые»: Анна Нетребко похвасталась новыми туфлями от Armani

Анна Нетребко давно стала для поклонников иконой стиля. Ею восхищаются историк моды Александр Васильев и певец Филипп Киркоров. Но два месяца артистка провела в самоизоляции в своей квартире в Вене. Фанаты успели соскучиться по ярким образам знаменитости. Однако певица уже наверстывает упущенное. В мае она стала часто гулять на природе. А так как у нее пока не возобновились концерты, девушка посещает музеи и показывает культурно-исторические места сыну Тьяго.

На днях Нетребко вышла в свет с мужем Юсифов Эйвазовым Они побывали в филармонии «Музикферайн», где насладились классической музыкой. Оперная дива блеснула в черном элегантном платье макси. А недавно артистка побывала в магазине старинных часов, а также заглянула в бутик Jimmy Choo. Но обновку Анна приобрела в магазине Armani. В соцсети девушка похвасталась туфлями-лодочками с открытой пяткой и причудливым узором модного бело-серого цвета.

Поклонники восхитились новой обувью звезды. «Вау» — написала актриса Анастасия Макеева. «Я подумала, что у меня мало туфль, по сравнению с тобой», — ответила ей Нетребко. «Шикарные»,«Невероятно красивые », «Какая прелесть!», «Залип на эту красоту», «А как на ножке?», «Очень элегантно», «Цвет потрясающий», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее оперная дива также пополнила коллекцию новыми мюлями. Но особое место в ее гардеробной занимают шляпки, которых у нее десятки не только в квартире в Вене, но и Нью-Йорке.