«Одно лицо»: Стеша Маликова в мини-платье с кожаным кушаком пообедала с отцом в кафе

Стеша Маликова недавно успешно стала студенткой 4 курса МГИМО. Девушка без труда закрыла сессию и теперь наслаждается летом. Даже на карантине она не сидела без дела. Наследница Дмитрия Маликова и Елены Изаксон выпустила свою коллекцию летней одежды. 20-летняя девушка уже делает первые успехи, как бизнес-леди. Она и сама с удовольствием носит женственные наряды. Одно из платьев она надела для выхода в свет.

Накануне Стеша устроила для родителей обед. Она позвала их в кафе. Девушка предстала в кокетливом мини-платье в мелкий горох. Наряд она дополнила кожаным кушаком, сделав акцент на талии. Свои пышные локоны артистка завила в легкие волны. В соцсети она поделилась трогательными фото с отцом. Дмитрий Маликов отрастил щетину. Он надел легкую белую футболку. Поклонники сразу заметили, что артист стал еще более стройным.

«Пригласила родителей на субботний обед! Хорошо сидим», — похвасталась Стеша.

Фанаты восхитились звездной семьей. Многие одарили комплиментами дочку певица, которая не забывает о маме с папой. «Одно лицо с папой!», «Как же похожи!!! Красивые такие!», «Красавица!», «А где обед?», «Какой Дмитрий худой и заросший», «Что самоизоляция с людьми сделала», «Как же похожи!!! Красивые такие!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что весь карантин Стеша провела с родителями и помогала им воспитывать ее брата Марка.