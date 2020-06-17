«Без троек и пересдач»: дочка Дмитрия Маликова похвасталась успехами в МГИМО

Дмитрий Маликов переждал карантин с женой Еленой Изаксон и сыном марком в загородном доме. Вместе с ними коротала время и старшая дочка Стефания. Девушка училась онлайн, а свободное время посвящала саморазвитию. Она учила стихи и рассказывала их подписчикам. А так как наследница артиста увлекается модой, то она решила создать коллекцию летней одежды. Не так давно девушка представила сарафаны своего бренда, а также блузки.

А теперь Стеша похвасталась успехами в учебе. Как известно, после школы она поступила в МГИМО на факультете «Международная журналистика». Девушка не скрывала, что влюблена в вуз, в котором училась и ее мама. Она в восторге от всего — преподавательского состава, деканата, однокурсников и дисциплин. А год назад дочка Маликова начала изучать итальянский язык. Несмотря на карантин, ей удалось успешно закрыть сессию.

«It’s official! Студент 4-го курса лучшего университета МГИМО. Без троек и пересдач. Гип-гип-ура! Полноценное лето начинается», — похвасталась девушка.

Поклонники стали поздравлять дочку певца с замечательным результатом. «Стефани, ты такая красивая», «Поздравляю, Стешенька! Молодец!», «Ты заслужила отдых», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Стеша окончила гимназию «Жуковка». Тогда она очень переживала за ЕГЭ. Экзамены дочка Маликова сдала, хоть и не блестяще, поэтому многие критиковали артиста, узнав, что его наследница поступила в престижный вуз. Многие считали, что это несправедливо и подозревали, что она поступила по блату. Однако со временем Стеша доказала, что у нее отличные знания.