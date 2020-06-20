Элегантная дива: Нетребко вслед за Канделаки предстала в лимонном пальто и бархатных ботильонах

Анна Нетребко после трех месяцев карантина вернулась к гастролям. Артистка тосковала без сцены и путешествий. В мае она стала гулять на природе и посещать музеи в Вене и других австрийских городах. А несколько дней назад она приехала в Германию, где дала первые три концерта после карантина. В свободное время певица успевала осматривать с мужем достопримечательности и позировать на улицах Дрездена в стильных образах.

В последний день пребывания в немецком городе Анна поднялась на сцену в пышном черном платье с узорами. Это один из любимых театральных образов звезды. Из зрительского зала ее пением насладились Александр Малинин, его жена и дочка Устинья. На сцене с оперной живой блистал и ее муж Юсиф Эйвазов. Позже после выступления супруги встретились с четой Малининых и не только прогулялись с ними, но и посидели в ресторане.

На фото, которыми они поделились в соцсети, Нетребко отметилась в белых брюках-дудочках и шифоновой тунике в горошек. Она сделала акцент на талии тонким ремешком, а бархатные голубые ботильоны дополнили образ. Певица также накинула пальто прямого кроя и трендового желтого цвета. В подобном недавно отметились Мария Кожевникова и Тина Канделаки. От вечера у Анны остались самые хорошие воспоминания. Она искренне похвалила дочку Малинина.

«Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — призналась оперная дива. «Девушка Устинья! Молода, умна, талантлива — пожелаем ей удачи», — добавила она.

А поклонники восхитились нарядом Нетребко. Они посчитали, что она стала выглядеть еще стройнее за счет правильных акцентов в образе. также привлек внимание поклонников и Юсиф, позирующий необычном костюме и кроссовках. «Штаны, заправленные в обувь… Это сейчас так модно?», — поинтересовался один из фанатов. Напомним, что год назад муж Анны так сильно похудел, что его примером вдохновился Филипп Киркоров и тоже занялся спортом.