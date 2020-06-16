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«Прям другая вы!»: Нетребко в ярком платье-халате и розовых мюлях отметилась в Дрездене

Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым насладилась красотами города перед приближающимися концертами.

«Прям другая вы!»: Нетребко в ярком платье-халате и розовых мюлях отметилась в Дрездене
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко истосковалась по путешествиям. Она три месяца провела в своей квартире в Вене с семьей. По словам певицы, на карантине у нее было много дней, когда она страдала от депрессии. При этом она ни разу не поссорилась с мужем Юсифом Эйвазовым, много чего смастерила руками и и набрала всего один килограммы лишнего для себя веса. А накануне артистка отправилась на гастроли в Германию.

Первым делом Анна отправилась гулять с супругом. Оперная дива скучала по выходам в свет. Теперь она наверстывает упущенное. Когда певица добралась до отеля, то была без макияжа и в черном платье-рубашке. А вот для прогулки она принарядилась. Артистка позировала для фото в платье-халате на запах с ярким цветочным принтом. Розовая сумка-сундук и мюли в тон дополнили образ. Нетребко собрала волосы в пучок и обрамила лицо солнцезащитными очками.

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Прохожие оборачивались на звезду, которая всегда умела выделяться из толпы. Не удивительно, что многие называют ее иконой стиля. Поклонники, которые изголодались по образам знаменитости, одарили ее комплиментами. «Сногсшибательно! Прям другая вы!», «Вы красавица, хозяюшка и умница во всем!», «Очень красивая! А сколько у вас изумительных нарядов!», «Вы летний цветок», — стали обсуждать образ пользователи Сети.

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