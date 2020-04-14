От лимонного пальто до косухи: Тина Канделаки продемонстрировала пять весенних образов

Тина Канделаки не скрывает, что у нее всегда было особое чувство стиля. Она подчеркивала свою яркую внешность не менее броскими нарядами. Журналистка грузинского происхождения своими силами построила карьеру. Теперь она не только телеведущая, но и генеральный продюсер одного из спортивных телеканалов. Она не стесняется демонстрировать свою фигуру, а вот наряды предпочитает красочные, но лаконичные.

Канделаки находится в самоизоляции, но считает, что даже дома можно и нужно хорошо выглядеть. Она продолжает заниматься спортом в сложившихся условиях. А когда ей приходится выходить на улицу, чтобы добраться до работы, то телеведущая всегда одета с иголочки. Она решила продемонстрировать пять своих весенних образов. На новом фото звезда предстала в лимонном пальто. Наряд Канделаки сочетала с черным спортивным костюмом и белыми кроссовками.

А вот розовый жакет оверсайз телеведущая совместила с лосинами. Образ получился удобным и комфортным. Модный черный тренч девушка сочетала с брюками и белой рубашкой. Женственности аутфиту придала чалма на голове в тон наряду. В гардеробе журналистки оказалась и косуха. Ее Тина надела с облегающим платьем миди синего цвета. А вот костюм цвета хаки с черной футболкой и кроссовками стал еще одним удобный образом для прогулок с собакой.

«Карантин не отменяет необходимость хорошо выглядеть», — заявила Канделаки.

Поклонники оценили образы знаменитости. Многим понравился розовый жакет, который можно сочетать с разными брюками, создавая как повседневный, так и офисный look. Наряд с косухой также пришелся по душе большинству пользователей Сети.