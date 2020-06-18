Семейная прогулка: Нетребко в брюках-дудочках и шифоновой блузке посетила замок с мужем

Анна Нетребко после трех месяцев самоизоляции отправилась на гастроли. Для оперной дивы карантин стал не только испытанием, но и возможностью провести время с семьей. Певица коротала дни в своей квартире в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Лишь в мае она стала постепенно возвращаться к обычной жизни: посещать музеи, гулять на природе. А на днях звезда приехала в немецкий Дрезден, где дала первый концерт за последние месяцы.

Поклонники считают Анну иконой стиля. Ей восхищаются даже стилисты и историк моды Александр Васильев. В Дрездене оперная дива успела отметиться в сарафане в пол. А после выступления она отправилась с мужем осматривать замки и крепости в Саксонии. Для прогулки артистка облачилась в белоснежные брюки-дудочки и эффектную шифоновую блузку. Юсиф предпочел более спортивный стиль.

«А не посетить ли нам прекрасные Саксонские замки!» — написала Нетребко.

Она прокатилась на карате до замка Морицбург, а потом прогулялась по окрестностям. «В общем, как будете в Саксонии — обязательно посетите! Здесь снимался наш любимый с детства фильм „Три орешка для Золушки“», — поделилась певица. Поклонники поразились тому, какая стройная стала оперная дива. И это при том, что сама Нетребко на днях заверила, что набрала несколько килограммов за время карантина. «Очень стройная, Аня!!», «Мы, значит, ели вкусняшки по вашим рецептам, прибавили кг, а вы в минуса пошли с мужем, как так», «Прекрасный замок! Прекрасная пара! И очень красивая Анна!», «Такие стройняшки», — стали писать подписчики.