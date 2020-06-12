«Такая Физуре затмила бы и Хюррем»: Джансу Дере в купальнике блеснула точеной фигурой

39-летняя Джансу Дере появилась в «Великолепном веке» только в третьем сезоне. По задумке сценаристов персонаж актрисы — персиянка Фирузе — должна была стать главной соперницей Хюррем. Телезрители с замиранием сердца следили за тем, кого же предпочтет султан Сулейман. И многие вздохнули с облегчением, когда продюсеры вывели героиню Дере из сериала. Сама Джансу говорила о том, что она полюбила свою Фирузе, которая обладала всеми качества, которые должны были быть у наложницы падишаха.

За время съемок актриса сумела подружиться с коллегами по площадке. Так, Джансу до сих пор поддерживает отношения с Сельмой Эргеч (Хатидже султан, — Прим. ред.). Девушки стараются находить время на общение и встречи даже несмотря на плотный съемочный график в других проектах.

Дере крайне редко распространяется о личной жизни в отличие от других актеров «Великолепного века». Так, к примеру, Халит Эргеч рассказывал о том, что его супруга испытывала смешанные чувства наблюдая за тем, как он целовал Мерьем Узерли на съемках. Эти моменты едва не доводили Бергюзар Корель до слез. Возлюбленная актер остро реагировала на то, что Халиту по роли приходилось изображать страсть к другой женщине, да еще и так правдоподобно.

Известно, что Джансу любит путешествовать. Еще одна страсть актрисы — это фотографии. На одной из фан-страничек Дере появился пляжный снимок любимицы поклонников сериала «Великолепный век». Это же фото сама актриса публиковала и в личном профиле. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в мини-бикини, блеснув точеной фигурой и бронзовым загаром.