Все повседневно: Узерли без макияжа и с тюрбаном из полотенца предстала на утреннем селфи

36-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поделилась честным снимком без прикрас. Так, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» порадовала поклонников утренним селфи. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность. Образ партнерши Халита Эргенча дополнил тюрбан из полотенца на голове. Как и Мерьем Узерли, от косметики вне съемок отказалась и Нур Феттахоглу. Несмотря на то, что в «Великолепном веке» актрисы играли соперниц — обеим достались главные женские роли: Мерьем сыграла любимицу султана Сулеймана — Хюррем, а Нур перевоплотилась в Махидевран, вне съемок знаменитости с легкостью поладили.

В одном из интервью Халит Эргенч дал понять, что его супруге было непросто смотреть те сцены, в которых он целовал Мерьем. Подобные кадры вызывали у Бергюзар Корель малоприятные впечатления. И это при том, что она была лично знакома с Узерли. К слову, партнерша Халита никаких романтических чувств к нему не испытывала. На съемках Мерьем близко общалась с другим актером — Озаном Гювеном (Рустем паша). Они дружат до сих пор. Примечательно, что в последнем сезоне Узерли на съемках заменила Вахиде Гердюм. Именно она исполнила роль «возрастной» Хюррем.

Сама Мерьем позже призналась, что покинула проект из-за профессионального выгорания. В отличие от партнерши Халита Эргенча — Нур Феттахоглу от съемок отказываться не стала. Гримером пришлось потрудиться для того, чтобы «состарить» Махидевран, как того требовал сценарий.