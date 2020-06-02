«Для первого свидания»: Стеша Маликова облачилась в «идеальное» белое платье

Дмитрий Маликов со своей семьей коротает время в загородном доме. Певец гордится своей дочерью Стешей Маликовой, которая успешно окончила школу и теперь учится в МГИМО. На карантине девушка помогала родителям воспитывать ее маленького братика Марка. Также она стала учить стихи и читать их в соцсети. А время от времени наследница артиста блистала то в трендовых джинсах, то в женственных платьях. Как оказалось, она готовилась выпустить свою коллекцию летних нарядов.

20-летняя начинающая бизнесвумен была рада большому спросу на ее наряды. На днях она сообщила, что подбирает ткань для новой коллекции. При этом Стеша продолжает хвастаться новыми образами. На очередном фото девушка позировала дома в белом платье с короткими рукавами и акцентом на талии. Наряд, оголяющий ноги, она дополнила сережками с жемчугом. В руках наследница певца держала нежный букет цветов.

«Мое идеальное платье для первого свидания», — заявила дочь Маликова.

Она также выпрямила волосы и сделала нежный макияж. Поклонники пришли в восторг от наряда. «Невероятно нежные фотографии!», «Вы волшебная», «Классическая русская красота», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, Стешу называют завидной невестой. Она раннее приводила парней знакомится с отцом, но артист считает, что его дочери рано думать о замужестве. Пока сердце девушки свободно. Хотя весной она хвасталась цветами и сборником стихов от тайного поклонника.