«Время фатальности и неизбежности»: Маликов сочинил новую песню

Дмитрий Маликов опубликовал в сети видео, в котором поделился с подписчиками приятной новостью. Певец сочинил новую песню. Дмитрий рассказал, что тема, которую он затронул в новой композиции касается многих сфер жизни.

«Время фатальности и неизбежности? Или, наоборот, новых мыслей и новаторских решений? Спуска или подъема? В изоляции время бежит медленно и быстро, то кажется вперед, то вроде назад, назад в будущее! Вот примерно об этом будет моя Новая песня», — написал певец.

Композитор предложил подписчикам угадать с кем из артистов он планирует записать новую песню, и ответить на такой жизненный вопрос, как: «С кем вы идете по жизни в унисон?». Поклонники Дмитрия не заставили себя долго ждать.