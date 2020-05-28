«Крутая девчонка»: Стеша Маликова в шифоновом платье и сапогах-казаках оголила ноги

Стеша Маликова еще будучи школьницей стала проявлять интерес к моде. Однако первое время девушка сталкивалась с критикой. Одни считали, что она одевается не по возрасту, другие находили ошибки в ее образах. Но теперь дочь Дмитрия Маликова студентка МГИМО. Она много путешествует и общается с разными людьми, а также посещает светские рауты. Изменился и ее вкус. Теперь девушка чаще отдает предпочтение лаконичным образам и девчачьим принтам.

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Находясь на карантине в загородном доме с семьей Стефания успевает не только нянчить маленького брата Марка, но и демонстрировать весенние наряды. Еще недавно она носила джинсы, а теперь стала позировать в сарафанах и ультракоротких платьях. На новом фото дочка артиста предстала в сапогах-казаках и жакете с бахромой. Изюминкой образа стало короткое черное шифоновое платье в крапинку. Девушка сделала объемную прическу, а в руках держала сумку каштанового цвета.

Наряд подчеркнул хрупкую фигуру 20-летней студентки, а едва заметный макияж завершил look. Поклонники одарили девушку комплиментами. У дочери Маликова уже появилась своя армия фанатов. «Какая же ты хорошенькая!», «Выглядишь шикарно. Сапожки супер стильные», «Стеша ты всегда прекрасно выглядишь», «Крутая девчонка», «Ох уж эти ножки», «Такая миленькая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях примерила короткое платье и Кети Топурия. Певица активно готовится к лету. Она даже достала несколько сарафанов с полок своей гардеробной.