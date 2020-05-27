Топурия вслед за Маликовой примерила короткий сарафан с цветочным принтом

С наступлением мая многие звезды перебрались на дачи. Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и другие известные персоны уже высадили рассаду цветов и овощей. А вот модницы достали из дальних уголков гардероба летние обновки. Кети Топурия недавно отметилась в кожаных шортах, а ее дочка Оливия и вовсе устроила дефиле в вечерних платьях. Так как лето уже на носу, то артистка успела даже выпустить свою коллекцию легких нарядов.

Находясь на самоизоляции, Топурия покидает загородный дом только для прогулок на природе. А так как была дождливая погода, заготовленные наряды она примерила дома. Певица запечатлела себя сначала в белом сарафане с нежным принтом. Потом девушка сменила наряд на более яркий.

Ранее артистка не раз носила женственные наряды с массивной обувью. По словам экспертов, такое сочетание в тренде в этом сезоне. Похоже, что и сарафаны будут в моде этим летом. На днях в подобном коротком наряде устроила фотосессию Стефания Маликокова. Она, как и Топурия, похвасталась стройными ногами и осиной талией. Дочь Дмитрия Маликова носила с платьями как кеды, так и сапоги, к которым подбирала пояс и шляпу в одном стиле.