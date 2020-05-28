Просто, элегантно и красиво: Стеша Маликова запустила свой бренд одежды

Дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания сообщила радостную новость поклонникам: девушка вместе со своими подругами запустила бренд одежды DressByStesha. Юная модница призналась, что идея начать производство собственных нарядов витала у нее давно. Ей всегда хотелось воплощать в одежде собственные идеи — что-то доработать, переделать, приукрасить или совсем поменять силуэт и крой, а не просто купить и носить. И вот, наконец, она осуществилась.

«Мы сделали акцент на деталях и качестве, все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами. В них вложено очень много нашей любви и души.

Наша философия заключается в простоте, элегантности и красоте», — написала девушка в своем микроблоге.

Девушка уже давно для многих поклонниц стала иконой стиля — ее образы неизменно собирают тысячи комплиментов и восхищенных отзывов. Теперь любая поклонница стиля Стеши может подобрать себе наряд как у нее. Кстати, красотка вместе с подругами продемонстрировала на себе некоторые экземпляры из коллекции. И сидят они на ней как всегда безупречно.

Стефания отметила, что коллекция одежды уже готова к продаже. Старт реализации будет дан в первый день лета.