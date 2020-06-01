Климова в брюках с лампасами и смокинговом жакете появилась на «Вечернем Урганте»

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» вслед за Кристиной Асмус прервала домашнюю изоляцию ради поездки в Останкино. Ранее возлюбленная шоумена Гарика Харламова рассказала о том, что после двух месяцев добровольного «квартирного заточения» она выехала в город. По словам актрисы, это исключение она сделала ради съемок в программе Ивана Урганта на Первом канале.

От предложения телеведущего не смогла отказаться и Екатерина Климова. Экс-возлюбленная Гелы Месхи отметилась в студии ток-шоу. На личной страничке в Instagram актриса поделилась с поклонниками закулисным кадром, на котором она позировала в компании с Иваном Ургантом.

42-летняя Екатерина Климова расположилась на одном из студийных кресел. К слову, в Останкино бывшая супруга Гелы Месхи появилась в трендовых брюках-дудочках с белыми контрастными лампасами и актуальном смокинговом жакете. О моде на этот предмет гардероба напоминала еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Так, Эвелина Хромченко уточнила, что удлиненные пиджаки будут пользоваться большой популярностью у модниц. Молодежный образ артистки дополнили принтованная футболка и белые кроссовки.

«С праздником! Лучший подарок от мамы на День защиты детей для своих — это… уехать из дома… На «Вечерний Ургант», — пошутила актриса.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей от трех мужей. Старшую дочку — 18-летнюю Елизавету — актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова. В семье также подрастают сыновья от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В браке с Гелой Месхи на свет появилась младшая дочка артистки — Белла. В сентябре девочке исполнилось четыре года.