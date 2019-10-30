«Гарик сразу тает»: Асмус в спорах с Харламовым манипулирует его отцовством

Своего супруга — резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристина Асмус считает идеальным отцом. По словам актрисы, с рождением их общей дочери — Анастасии — шоумен сильно изменился.
«В Гарике появилось столько нежности, трогательности… Настя — мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все», — отметила Асмус в интервью Hello!.
По слова Кристины, именно муж выступил инициатором идеи не показывать их общую дочку общественности, пока та не подрастет. Сейчас Анастасии пять лет, она ходит в подготовительный класс — любит танцевать и петь. Отец девочки не сомневается: она обладает актерскими задатками. Вот только Асмус не хочет, чтобы ее ребенок выбрал ту же стезю, что и ее родители.
«Быть актером очень тяжело эмоционально: в театре я каждую роль пропускаю через себя… У меня отходняк после каждого спектакля часа три. Если Настя мне настойчиво скажет, что без сцены не представляет своей жизни, то я, естественно, ее поддержку, но специально таскать дочку по всевозможным кастингам не буду», — добавила Кристина.