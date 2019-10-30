«Гарик сразу тает»: Асмус в спорах с Харламовым манипулирует его отцовством

Своего супруга — резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристина Асмус считает идеальным отцом. По словам актрисы, с рождением их общей дочери — Анастасии — шоумен сильно изменился.

«В Гарике появилось столько нежности, трогательности… Настя — мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все», — отметила Асмус в интервью Hello!.

По слова Кристины, именно муж выступил инициатором идеи не показывать их общую дочку общественности, пока та не подрастет. Сейчас Анастасии пять лет, она ходит в подготовительный класс — любит танцевать и петь. Отец девочки не сомневается: она обладает актерскими задатками. Вот только Асмус не хочет, чтобы ее ребенок выбрал ту же стезю, что и ее родители.