В нюдовых тонах: Климова облачилась в юбку-карандаш, а Лиза — в лавандовый костюм

42-летняя Екатерина Климова вместе со старшей дочерью пришла на съемки ток-шоу «Звезды сошлись». На личной страничке в Instagram актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поделилась свежим снимком, который был сделан в студии программы. В кадре экс-возлюбленная Гелы Месхи позировала с 18-летней Елизаветой Хорошиловой. Напомним, что в этому году наследница знаменитости получает аттестат зрелости. На съемках программы Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры актриса появилась в белом нюдовом костюме. Климова отдала предпочтение юбке-карандаш и лаконичным бежевым туфлям-лодочкам на шпильке. Старшая дочка Екатерины от ювелира Ильи Хорошилова примерила лавандовые брюки-дудочки и трендовый удлиненный жакет. В отличие от мамы Елизавета выбрала кроссовки.

В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что не собирается оказывать давления на дочь там, где речь заходит о ее будущем. Наследница Ильи Хорошилова решила, что она не будет связывать свою жизнь с актерской стезей. Елизавета собирается стать журналистом, больше всего ее интересует социальная сфера. Напомним, что на факультете международной журналистики в МГИМО учится 20-летняя дочка композитора и певца Дмитрия Маликова — Стефания.

Помимо старшей дочери в семье актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» подрастают сыновья от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе. Кроме того, у Екатерины есть и младшая дочка от Гелы Месхи. В сентябре Белле исполнилось четыре годика.