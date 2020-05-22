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Балетная ножка: Климова поделилась свежим фото четырехлетней дочери от Месхи

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» на запрещает Белле лакомиться сладким.

Балетная ножка: Климова поделилась свежим фото четырехлетней дочери от Месхи
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

В браке с Гелой Месхи актриса театра и кино родила свою младшую дочку Беллу. В недавнем интервью на программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» 42-летняя Екатерина Климова рассказала о том, что ее третий муж предсказал появление их общего ребенка. Актер заверил возлюбленную, что она родит ему дочку и даже заранее определился с именем. Все так и вышло. Однако отношения супругов продлились недолго.

Говоря о расставании с Месхи, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» попыталась объяснить причину, побудившую их с Гелой подать на развод. Так, знаменитость уточнила, что молодому мужчине было тяжело прийти в многодетную семью с тремя детьми. Все эти домашние хлопоты, возможно, отвлекали Месхи от съемочного процесса. Климова уверенна, что ее бывший избранник хотел бы реализоваться в профессии, построить успешную актерскую карьеру. И для этого ему нужно было личное пространство, некоторая свобода.

Дочка актрисы Екатерины Климовой - Белла
Екатерина Климова не запрещает Белле лакомиться сладким. Фото: Instagram.com/klimovagram

В stories Instagram Екатерина Климова поделилась свежим фото четырехлетней дочери от Гелы Месхи. Пытаясь достать сладости из вазы с конфетами, Белла продемонстрировала балетную ножку. Именно этот момент актриса и запечатлела на камеру.

Климова не скрывает, что ее младшая дочка растет темпераментным ребенком. Девочка берет уроки танцев. Помимо этого, она посещает секцию по плаванию, занимаясь с личным тренером.

По словам Екатерины, их с Гелой дочка могла бы построить спортивную карьеру в художественной гимнастике. Однако актриса понимает, что ей самой, скорее всего придется отказаться от съемок для того, чтобы возить наследницу по соревнованиям. На это Климова пойти пока не готова.

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