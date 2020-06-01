Леди на стиле: Асмус в остроносых лодочках показала, с чем сочетать брюки-дудочки

32-летняя супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова поделилась с поклонниками свежим снимком. Примечательно, что актриса из фильма «Текст» не стала снимать туфли ради модного кадра. Так, импровизированную постановочную фотосессию Кристина Асмус устроила дома, удобно расположившись на диване в своей просторной гостиной. Возлюбленная шоумена продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки. Актриса подобрала к своему трендовому вечернему луку актуальные остроносые лодочки на небольшом каблучке и жакет по фигуре монохромного оттенка.

Напомним, что вместе с мужем Гариком Харламовым Кристина воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. До самоизоляции девочка тренировалась на катке, занималась гимнастикой и посещала курсы для дошкольников. По словам Асмус, она еще не решила, отдаст ли Настю в первый класс в новом учебном году.

Актриса больше двух месяцев провела на домашней изоляции. Знаменитость сделала исключение только для того, чтобы принять участие в съемках программы «Вечерний Ургант». При этом Кристина уточнила, что оказываясь на площадке с Иваном, она каждый раз испытывает волнение. Единственное, что успокаивает артистку, так это то, что на съемках у Урганта в абсолютном спокойствии пребывали только Андрей Кончаловский и Владимир Познер. Все остальные звездные гости в той или иной мере испытывали некоторое волнение или трепет. Об этом Асмус рассказали продюсеры ток-шоу Ивана Урганта.

На «карантинных» каникулах Кристина не только успела отметить день рождения, устроив прямой эфир в Instagram в качестве подарка для своих поклонников, она также сменила имидж. Девушка отстригла длинные белокурые локоны, сделав себе удлиненное каре. По словам актрисы, она осталась довольна преображением и не собирается отращивать прежнюю длину.