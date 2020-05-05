«Как принцесса из сказки»: Стеша Маликова отметилась в белоснежном платье с пышными рукавами

Стеша Маликова уже больше месяца проводит время с семьей в самоизоляции. Она помогает своему отцу Дмитрию Маликову и маме Елене Изаксон заботиться о братике Марке. Ко всему прочему, они находятся в загородном особняке, где также можно гулять на своем участке. Там у дочери артиста есть возможность дышать свежим воздухом и хвастаться новыми нарядами. Как известно, наследница певица является модницей.

больше по теме Весенний look: Стеша Маликова выбрала песочное пальто и джинсы с подворотами Девушка даже на карантине хвастается стильными образами.

За месяц карантина Стеша успела примерить и песочное пальто, и глянцевый бомбер. Также девушка носит трендовые широкие джинсы и легкие платья в винтажном стиле. Конечно, она успела обзавестись и шелковой пижамой. А 5 мая дочь Дмитрия принарядилась в белоснежное платье с пышными рукавами-фонариками. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Девушка прочитала с выражением стихотворение, очаровав подписчиков.

«Я решила с вами поделиться одним из моих любимых стихотворений. В нем есть что-то такое настоящее, нежное и искреннее. Так как делать по вечерам особо нечего на карантине, я решила учить стихи. Каждый вечер новое. Поняла, что это восполняет те эмоции, которых мне сейчас не хватает. Делитесь вашей любимой поэзией, может быть, вместе что-то придумаем интересное», — поделилась Стефания.

Поклонники пришли в восторг не только от лирики, но и образа девушки. Многим девушка напомнила ее маму Елену. «Какая нежность в этих словах и искренне все», «Смотреть на тебя можно бесконечно, такая красивая… нежная», «Красавица, как принцесса из сказки, фея красоты», «Как вы похожи на маму», «Копия мамы», — прокомментировали пост подписчики.