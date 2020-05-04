Весенний look: Стеша Маликова выбрала песочное пальто и джинсы с подворотами

Дмитрий Маликов вместе с семьей коротает время в своем загородном особняке. Певец использует самоизоляцию на пользу. Он создает новую музыку и проводит время с женой Еленой Изаксон и сыном Марком. Также в самоизоляции с ним находится дочка Стефания. 20-летняя девушка давно живет самостоятельно и учится в МГИМО. Но на этот раз пандемия коронавируса сплотила звездную семью. По словам Дмитрия, они только кажутся идеальными, но как и у всех, у них бывают разногласия.

больше по теме 18-летняя внучка Ротару вслед за Стешей Маликовой облачилась в яркий спортивный костюм Софья Евдокименко самоизолировалась в своей роскошной квартире с большими окнами и видом на Нью-Йорк.

Его дочь является настоящей модницей, поэтому выгуливает новые наряды даже на карантине. Дома она ходит в шелковых пижамах, а вот для прогулок на природе выбирает стильные образы. Недавно она предстала в легком платье в горох, а также примерила плюшевый жакет. Теперь для прогулки Стеша облачилась в широкие джинсы с подворотами и пальто песочного цвета. В тон наряду она подобрала ботинки.

«Весна пришла! Топ, топ, шлеп, шлеп», — написала девушка.

Поклонники восхитились весенним аутфитом дочери Маликова. Девушка подчеркнула свою точеную фигуру трендовыми джинсами. К слову, ранее Стеша рассказывала, что похудела. Девушка прибегла к особому питанию, чтобы сбросить лишние килограммы. По всей видимости, теперь на карантине она не боится поправиться. А вот многие звезды уже набрали вес. Среди них: Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, певица Слава и другие известные персоны. Многие из них скрывают изменения в фигуре, облачаясь в одежду свободного кроя и черного цвета.