Идеально для весны: Стеша Маликова отметилась в белоснежном плюшевом жакете

Дмитрий Маликов самоизолировался в просторном загородном доме со своей семьей. Коротает дни в четырех стенах вместе с ним и 20-летняя Стеша Маликова. Дочка артиста помогает родителям заботиться о ее маленьком брате Марке. Девушка играет с ним, рисует и даже гуляет. Наследница артиста является настоящей модницей. Она любит женственные и лаконичные образы. В период карантина свои наряды наследница звезды демонстрирует дома или на прогулках.

В зависимости от настроения, Стефания подбирает себе образ. Девушка недавно позировала в ярком спортивном костюме на фоне водоема, а потом уже в легком платье в горох ходила по дому, дополнив прическу бантом. На снимках, которые девушка опубликовала в соцсети. Она отметилась в трендовом весеннем аутфите. Маликова облачилась в джинсы свободного кроя, которые находятся на пике популярности, по словам стилиста Влада Лисовца. К ним она подобрала белоснежный плюшевый жакет и массивные черные ботинки.

Наряд подчеркнул точеную фигуру Стеши. Сама девушка пост посвятила красоте, а точнее своим волосам. Ее отец Дмитрий тоже может похвастаться длинными локонами. Как оказалось, у его дочки от природы вьющиеся волосы, поэтому она прикладывает много усилий, чтобы за ними ухаживать. «У меня супер кудрявые волосы», — призналась девушка.

Многие поклонники восхитились нарядом знаменитости и ее природной красотой. «Такой милый и юный ребенок», «Какая ты тут красивая», «Мне нравится твой стиль», «Какое уютное облачко», — прокомментировали пост подписчики.