«Воплощение элегантности»: Стеша Маликова в белоснежной рубашке появилась в прямом эфире с отцом

Дмитрий Маликов со своей семье самоизолировался в большом загородном доме. Компанию ему составляет супруга Елена Изаксон, взрослая дочь Стеша и подрастающий сын Марк. Певец устраивает дома часы музицирования, а 20-летняя наследница артиста то играет с маленьким братом, то то гуляет в окрестностях в стильных нарядах. Девушка подхватывает любую возможность продемонстрировать разные аутфиты.

А накануне Маликов и его дочка пообщались в прямом эфире с People Talk. Певец рассказал, как переживает самоизоляцию. Рядом с ним сидела Стеша в джинсах и белоснежной рубашке. Она распустила волосы и дополнила look аксессуарами. В какой-то момент собеседница отметили, что папа с дочкой выглядят идеально, словно они не ссорятся никогда. Дмитрий это опроверг. Он заверил, что и у них бывают разлады в отношениях.

«Я человек творческий, эгоистичный, неряшливый. Стефания тоже не всегда деликатно ведет себя со своими родителями, но ничего. Подробностей рассказывать не буду», — признался певец.

А поклонники восхитились звездной семьей. Многие были рады увидеть Маликова с дочкой. Другие стали обсуждать стиль девушки. «Стеша, ну ты воплощение элегантности и нежности ! Мне очень близок твой стиль», «Вы такие были естественные, веселые и классные. Прекрасно провела время», «Шикарно теплый получился эфир! Молодцы!», «Хорошие папа и дочь», — прокомментировали пост подписчики.