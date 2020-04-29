«Изысканно получилось»: Стеша Маликова облачилась в шифоновое платье в горох на карантине

Стеша Маликова вместе с семьей самоизолировалась в загородном доме. Дмитрий Маликов признавался, что не скучает на карантине. Певец играет на рояле, смотрит сериалы с женой и развлекает маленького сына Марка. 20-летняя дочь артиста тоже находит себе занятия по душе. Девушка учится в МГИМО, поэтому даже дома продолжает обучаться онлайн. А в свободное время она играет с братом или гуляет на свежем воздухе.

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Наследница Маликова является известной модницей. Девушка любит подбирать стильные образы. Так для прогулок она выбирает то яркие спортивные костюмы, то элегантные пальто. Похоже, что с наступлением весны Стеше захотелось носить платья. Так как выйти в свет в ближайшие недели она не сможет, то очередной look она создала дома. Дочь артиста облачилась в черное шифоновое платье в горох. Она сделала локоны и украсила прическу заколкой в виде банта в тон наряда.

«И лампа не горит, и врут календари.. и если босоножки на июнь достала ты, то убери», — написала Стефания.

Многие поклонники были очарованы новым образом девушки и восхитились ее вкусом. «Красивая и стильная», «Как вам идет прическа с бантом», «Очень нежно и изысканно получилось», «Шикарная прическа», «Какая вы женственная и хрупкая», «Очень красивая», «Бант в тему», — прокомментировали пост подписчики. Многие заметили, что Стеша воспользовалась фотошопом. Случайно она исказила изображение, поэтому ее рука задвоилась, что вызвало много вопросов у ее подписчиков.