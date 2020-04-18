«Девушка-весна»: Нетребко в юбке макси и лимонной шляпе прогулялась по парку

Анна Нетребко живет в Вене вместе с семьей. Именно там оперная дива самоизолировалась еще в марте. Она была расстроена, так как не привыкла на долго расставаться со сценой. А недавно артистка призналась, что скорее всего в Европе границы не откроют до осени. Первое время она выходила из дома только, чтобы крутить продукты. Звезда буквально стала домохозяйкой. Она каждый день готовила изысканные блюда, делала перестановку и даже подшивала старые вещи.

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Но с недавних пор Анна стала чаще выходить на улицу. В столице Австрии установилась теплая почти летняя погода. По словам певицы, им не запрещено гулять, поэтому она почти каждый день выбирается на природу. Накануне в стильном наряде оперная дива насладилась солнечными лучами в поле. А теперь Нетребко отправилась на прогулку в парк. Певица снова удивила поклонников ярким образом. Она облачилась в свитер и яркую юбку макси. На ее голове красовалась лимонная шляпа с эффектным декором.

«А у нас народ, мужики загорают в трусах», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от весеннего наряда Анны. Многие одарили артистку комплиментами. «Лесная нимфа», «Девушка-весна», «Какая же вы классная, Анна!», «Вот это весна, яркая, сочная, живая, непредсказуемая, да будет так», «Какая красота, все цветет! Анна просто прелесть», «Волшебно и так солнечно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нетребко никогда не стремилась к модельным формам. Оперная дива не ограничивает себя в питании. А вот ее муж Юсиф Эйвазов заметно похудел. Теперь он также старается следить за рационом сына Анны Тьяго, который любит шоколад.