«Неимоверно модный принт»: Нетребко в ярких лосинах и худи отметилась на прогулке с сыном

Анна Нетребко редко бывает дома, но пандемия коронавируса внесла изменения в жизни многих людей. Вот уже почти месяц артистка находится в своей квартире в Вене с семьей. Она с легкостью вжилась в роль домохозяйки. На ее столе постоянно свежая еда, а в гардеробе теперь полный порядок. Певица успела переставить мебель и даже вместе с сыном Тьяго частично обновить интерьер. Не так давно оперная дива стала выходить на прогулки. В основном она проводит время на природе.

Поклонники привыкли видеть Анну в роскошных вечерних платьях. В обычной жизни артистка выглядит не менее броско. Она облачается в женственные наряды, часто носит шляпки и кокетливые аксессуары. Но новый образ звезды многих удивил. Нетребко вышла на улицу с наследником и сделала фото на фоне граффити. Девушка предстала в цветных лосинах с графичным принтом и худи голубого цвета с широкими рукавами. Ее сын позировал рядом в трениках, алом джемпере и кепке.

«Скоро тинейджер», — подписала фото певица.

Отметим, что Тьяго лишь в сентябре исполнится 12 лет. Поклонники восхитились дерзким фото. Многие были очарованы молодежным образом оперной дивы. «Красивая фотка! Тиша взрослый», «Какие же вы классные», «Мамуля хорошо», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Совершенно яркий, динамичный образ, который не похож на обычный спортивный look, привычный для многих. Анна большая умница в этом отношении. Абсолютно сочные, яркие, солнечные цвета она выбрала: и фуксия, и электрический голубой. Даже очки подобрала в тон худи! А неимоверно модный принт, который мы видим на лосинах, дублируется с цветом кроссовок. Улетный образ! Так нужно одеваться, особенно когда ты выходишь на прогулку с любимым сыном на детскую площадку. Ты должна быть всегда невозможно хорошей, модной, современной и яркой. Наконец-то увидела что-то не пресное и не скучное!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.