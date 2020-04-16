«Завтра будем бегать!»: Нетребко поймала 11-летнего сына на воровстве шоколада

Оперная дива и ее муж придумали наказание для мальчика, который покусился на сладкое.

Анна Нетребко уже почти месяц находится на карантине. Оперная дива живет в своей квартире в Вене с семьей. Все ее концерты были отменены из-за пандемии коронавируса. На днях артистка с грустью заявила, что Европа не откроет границы до сентября, а значит она не сможет вернуться на сцену до осени. Певице грустно осознавать происходящее, но она весело проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго, рожденного от баритона из Уругвая Эрвина Шроттома.

Недавно Анна впервые за месяц накрасилась. Тогда она устроила игру для наследника. В честь католической Пасхи он искал спрятанные по квартире шоколадные яйца. По всей видимости, певица разрешила мальчику съесть не все сладости, а часть оставить про запас, но спустя несколько дней Тьяго был пойман на воровстве.

«Когда мама потеряла бдительность и не заметила, что маленький вот этот ворует из запасника шоколада! Кто съел шоколадного зайца?», — возмутилась Анна.

Она сняла на камеру провинившегося сына и даже потрогала его за складку на животе. Мальчик потупив глаза стоял с полупустой упаковкой шоколадного зайца.

«Тишь, ты съел 120 грамм шоколада. Это значит, что ты съел 600 калорий. Ты знаешь сколько нужно бегать, чтобы сжечь 600 калорий? Час! Завтра будем бегать! Сластена мой любимый», — отчитал мальчика и Юсиф, но потом с нежностью обнял.

Уже вечером Нетребко отправилась с наследником на улицу. Пока она наслаждалась видом, облаченная в джоггеры, ветровку и причудливую шапку, ее сын катался на самокате. К слову, за мальчика заступились многие звезды.» Оставьте Бублика в покое!!!», — заявила с иронией Хибла Герзмава.