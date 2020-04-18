По-летнему: Нетребко в леопардовых брюках и блузке оверсайз насладилась теплой погодой

Анна Нетребко еще в марте узнала, что такое самоизоляция. Обычно оперная дива постоянно путешествует, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось привыкать к новому распорядку жизни без сцены, репетиций и выступлений. Артистка живет в Вене со своей семьей. Первое время она занималась домашними хлопотами от готовки до уборки. Потом звезда добралась до гардероба и даже устроила перестановку.

Первое время на улицах города было безлюдно. Но спустя почти месяц многие стали чаще выходить в свет, даже некоторые магазины вновь открылись. По словам Анны, в Австрии не запрещено выходить на улицу, поэтому она теперь почти каждый день гуляет на природе. Накануне оперная дива решила насладиться теплой погодой. Воздух прогрелся до +25 градусов, поэтому она облачилась в шифоновые брюки с леопардовым принтом, белоснежную блузку оверсайз, а также дополни образ повязкой на голове, босоножками и плетеной сумкой.

В какой-то момент Нетребко села на траву и стала трапезничать, дыша свежим воздухом. С собой оперная дива носит маску, так как без них в магазины не пускают, а вот на улице, где нет людей, артистка предпочитает ходить без этого средства защиты.

«Цвет ногтей под цвет одуванчиков, или это одуванчики под цвет ногтей? Здравствуй, лето», «Господи, кайф-то какой! Глаз отдыхает… и да, босоножки клевые — как вижу их на тебе, так и лето», «Веселый педикюр — салатовый», «Неужели уже так тепло, красота!», — прокомментировали пост подписчики.