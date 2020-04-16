«Выброшены за борт этой жизни»: Нетребко заявила, что в Европе границы не откроют до сентября

Анна Нетребко обычно постоянно находится на гастролях. Ее график работы всегда расписан на месяцы вперед. Она выступает на лучших сценах по всему миру от Нью-Йорка до Сиднея. До марта жизнь артистки была насыщенной, но внезапно в Вене, где живет звезда с семьей, была объявлена аварийная ситуация. Австрия погрузилась в режим карантина. Певица с ужасом шла в магазин по пустым улицам города.

В таком режиме Анна живет уже четыре недели. Изредка она выходит из дома, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом на природе. Артистка быстро вжилась в роль домохозяйки. Она каждый день готовит разные блюда, находит, чем развлечь сына Тьяго и даже успела сделать перестановку. Нетребко все-же скучает по сцене. На днях певица Жасмин поинтересовалась у своих подписчиков, какие они делают прогнозы на счет того, когда завершится режим самоизоляции.

«Не знаю как в России — в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают что не наладится до января. Все артисты музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни», — с грустью написала в комментариях Анна.

Она дала понять, что в Вене до осени все культурные и спортивные мероприятия будут отменены. Напомним, что оперная дива переживает карантин, как и другие граждане. Ее соцсети заполнились кулинарными шедеврами. А недавно она впервые за месяц накрасилась, чтобы поиграть с сыном.