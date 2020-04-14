Total black: Ирина Пегова продемонстрировала трендовый бомбер

Актриса проводит время в Белоруссии на съемках, но в свободное время любит прогуляться по местным достопримечательностям.

Ирина Пегова для многих стала примером женственности. Актриса не стремится к модельным параметрам, хоть и регулярно занимается спортом. Она научилась подчеркивать свою красоту правильными образами. Впрочем, порой девушка без комплексов носит и наряды с рюшами или облегающие лосины. Вот уже третью неделю актриса находится на съемках в Белоруссии. Она успевает и поучаствовать в съемках, и в свободные часы прогуляться по местным достопримечательностям.

Пегова не скрывает, что скучает по дочери и мечтает об отдыхе. Но пока она рада и тому, что у нее есть возможность поработать. Находясь далеко от дома актриса делает покупки. На днях она похвасталась новыми очками с круглой оправой, которые идеально подошли к ее черному мини-платью. А вот на прогулку Ирина отправилась со старыми очками, без макияжа и укладки. При этом она отметилась в трендовом черном бомбере. Дутые куртки в американском стиле в моде этой весной, об этом ранее рассказали эксперты порталу Teleprogramma.pro.

Со сценарием в руках артистка оказалась возле речки и леса. Поклонники восхитились ее естественной красотой и стильным повседневным образом. «Гармонично вписываетесь в природу. Славяночка», «Приятно смотреть на вас. Вы прелесть», «Иришка, какая же ты хорошенькая», «Как вам идут такие наряды», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Пегова призналась, что соскучилась по дому, но пока возвращаться в Россию она не собирается. Съемки проекта, в котором актриса задействована, еще не завершены.