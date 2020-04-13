Сдеражнный стиль: Ирина Пегова подчеркнула фигуру черным мини-платье с белым воротником

Ирина Пегова в марте отправилась на съемки в Белоруссию. В самолете актриса была в маске, а потом стала наслаждаться свободой. Девушка много гуляет и даже занимается спортом в выходные. Поклонники заметили, что артистка постройнела. Больше всего звезду радуют красивые рассветы, которые она наблюдает с балкона своего номера. 41-летняя артистка без стеснения позирует без макияжа и в халате.

Многие завидуют Ирине, которая может гулять. Но сама девушка призналась, что с удовольствием бы расслабилась на диване и уделила время своей дочери. Пока же она работает и при этом время от времени хвастается новыми нарядами. Недавно актриса приобрела стильное пальто. Теперь Пегова показала стильную круглую оправу для очков, которую долго не решалась купить. В номере отеля она позировала в черном мини-платье с белым воротником. Девушка поблагодарила фанатов, которые давали ей советы.

«Я выбрала Тома Форда. Мне кажется, я не пожалею», — поделилась она.

Ирина покрасовалась на камеру, а затем показала красивый вид из окна. Многие поклонники пришли в восторг от ее аутфита. Некоторые давно следят за тем, что носит артистка. Она умеет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Пегова не стесняется носить шорты, облегающие джинсы или силуэтные платья. А не так давно она предстала в лосинах и худи, в которых выглядела как настоящая спортсменка.