Хит сезона: Шейк, Рудковская и Бородина выбрали стильные бомберы

С наступлением весны хочется выглядеть стильно и при этом комфортно. Имидж-стилист Лариса Тимиряева рассказала, как одеться, чтобы быть в тренде.

Весна — это время переменчивой погоды. Солнце в миг может смениться дождем или снегопадом, поэтому стоит иметь в своем гардеробе универсальную вещь, в которой тепло и комфортно, при этом ее можно расстегнуть, если резко потеплело. Дерзкие девушки предпочитают косухи, ну а самые стильные уже блистают на улицах в бомберах.

«Куртка-бомбер — производная от военной куртки пилота, с резинкой на талии и манжетах, с высоким воротником. Она уже давно адаптирована из военной экипировки в стильную, универсальную верхнюю одежду, популярную как у мужчин, так и у женщин. Одежда, пришедшая в женский гардероб с мужского плеча, всегда пользуется особым успехом у женской половины, поскольку, она более тонко и ненавязчиво, на контрасте подчеркивает женственность и хрупкость, — пояснила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Многие звезды уже носят дутые куртки. Несмотря на самоизоляцию, которой придерживаются россияне с конца марта, выходить за продуктами и лекарствами необходимы. А некоторые, также продолжают ходить на работу. Поэтому забывать о своем внешнем виде, учитывая «каникулы» не стоит.

По словам эксперта, дизайнеры модернизируют бомберы под современные тренды. «Это дает возможность приобретать их в различных текстурах, различной длины и цветовой палитры, облегченные и утепленные, гладкие и стеганные… на любой вкус и для разного сезона», — подчеркнула имидж-стилист.

Стильные звезды

Так Ирина Шейк, которая часто гуляет со своей дочкой Леей, не раз облачалась в бомбер этой весной. Она сочетает модную дутую куртку то с лосинами, то с джинсами и массивной обувью. Модель чувствует себя комфортно и при этом не скована в движениях.

«Фаворитом среди демисезонного варианта куртки, является кожаный бомбер. А если он еще и в черном цвете, то просто идеально вписывается в стиль стрит стайл, особенно с добавлением яркого акцента в футболке или аксессуаре. Этот стиль обычно сопровождает удобная обувь на низком ходу и завершает его лаконичный головной убор или солнечные очки», — рассказала Тимиряева.

А вот Стеша Маликова даже на карантине выходила погулять с семьей на природе возле загородного дома. 20-летняя дочь певца является настоящей модницей, поэтому даже для такого случая выбрала стильный look. Она была в глянцевом бомбере и джинсах бойфрендах.

«Поскольку куртка — бомбер универсальная вещь, поэтому гармоничнее всего она смотрится в сочетании с не менее универсальными джинсами, а с джинсами бойфрендами вообще полная гармония, но этот дуэт нужно разбавить женственным аксессуаром», — дала совет эксперт.

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова каждый сезон перебирает свой гардероб. Еще недавно она носила пальто, а потом сменила свой наряд на трендовую куртку карамельного оттенка.

«Самым смелым и ультра модным решением этой весной, будет приобретение кожаного бомбера с длинной бахромой, которая держится на пике после Миланского показа. Ультра модным делает образ Алены Красновой именно такая куртка. А шика и лоска добавляют: один из самых модных оттенков коричневого в весенне — летнем сезоне 2020 „палочка корицы“ и глянец кожи, который делает образ еще и вкусным. Эта куртка в сочетании с кожаными брюками, монохромного с курткой цвета, в более разбеленной гамме и матовой фактуре смотрится бомбически», — поделилась имидж-стилист.

Ани Лорак вне сцены с удовольствием носит джинсы и ботинки. Во время гастролей ее часто видят в дутых куртках. Артистка предпочитает нескучные принты.

«Бежево-коричневая цветовая гамма устойчиво держит лидирующие модные позиции. Поэтому куртка — бомбер в любом из таких оттенков, автоматически становится модной. Особенно трендовой будет куртка в текстильном исполнении с принтом», — отметила эксперт.

А вот Яна Рудковская чаще всего носит жакеты и платья. Увидеть ее в пальто можно в холодное время года, но во время поездок и она носит куртки, так как это удобно.

«Еще один из самых модных трендов, который сделает образ в куртке-бомбере ультра модным — это тренд „Принт в принт“, когда аксессуары принт в принт с одеждой. Такое сочетание делает образ эксклюзивным и дорогим. Обратите внимание, как обыграла такое модное сочетание в своем образе Яна Рудковская в стиле спорт шик», — оценила аутфит Тимиряева.

Вера Брежнева недавно призналась, что ей нравится постельный оттенок белого. Во время отдыха в Италии она создала монохромный образ с приталенной курткой любимого цвета.

«Бомберы пользуются огромной популярностью у высоких длинноногих красавиц с узкими бедрами и маловыраженной талией, особенно укороченные модели. Они целенаправленно с помощью такой куртки добавляют обьем в верхней части тела, чтобы визуально удлинить ноги и продемонстрировать узкие бедра, а также презентабельно сделать акцент на талии», — призналась имидж-стилист.

Советы эксперта

«Для тех, кто хочет прикрыть бедра, лучше приобрести удлиненную модель оверсайз, как бы с мужского плеча. Но покупайте бомбер из мягкой тонкой ткани, которая не будет создавать надутый вид. И чтобы резинка не была тугой, а лучше без нее на планке», — посоветовала Лариса Тимиряева.

«Сочетая куртку — бомбер с юбкой, можно получить яркие стильные образы, причем их можно дополнять любой обувью, в зависимости от того, куда вы собираетесь пойти, т.е. от ситуации. Для долгих прогулок по городу добавьте спортивную обувь, а если нужно выглядеть более романтично, наденьте каблуки. Только не забывайте сумку подбирать в соответствии с обувью, либо имиджевые очки. Сложносочиненные стили держатся на аксессуарах, именно они гармонизируют все детали образа между собой», — также добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.