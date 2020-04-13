«Хочу поваляться на диване»: 41-летняя Пегова из-за съемок не смогла остаться дома

41-летняя Ирина Пегова еще в середине марта улетела на съемки в Белоруссию. По словам актрисы, она тот самый человек, который бы не отказался от карантина и добровольной самоизоляции. Однако из-за участия в новом проекте экс-возлюбленная Дмитрия Орлова не смогла остаться дома. Так, артистка вот уже месяц находится в Минске.

В беседе с поклонниками Ирина уточнила, что в эти дни каждому есть о чем подумать, сделать определенные выводы, можно даже переразгрузиться и по-новому взглянуть на свою жизнь и людей вокруг. Это время больше подходит для того, чтобы расслабиться и вернуться к себе. При этом совершенно нет никакой нужды в лишнем стрессе и панике.

Пегова уточнила, что о таких вещах она может рассуждать с легкостью. Так как уже давно мечтает недельку-другую насладиться уединением, и лучше всего в какой-нибудь деревне.