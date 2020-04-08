«Такая худышка!»: Пегова поразила фигурой в облегающих лосинах и укороченной толстовке

Ирина Пегова покинула Россию в конце марта. Ей пришлось отправится на съемки в Белоруссию. Там еще не введен режим самоизоляции, поэтому люди по-прежнему свободно передвигаются на улице. Первое время актриса едва находила время на сон, а теперь у нее даже появилась возможность заниматься спортом. 41-летняя артистка обладает пышными формами, но это не мешает ей блистать в кино и стильно одеваться.

Редкие выходные Ирина проводит с пользой. Она играет в теннис, катается на велосипеде и ходит на тренировки в спортзал. Похоже, что активный образ жизни дал свои результаты. Актриса стала носить облегающую одежду. Более того, на днях она сделала селфи, представ в лосинах и укороченной толстовке. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Ноги Пеговой стали стройнее, а также появилась талия.

«На спорте», — заявила она.

Поклонники были сражены таким преображением. многие одарили звезду комплиментами. «Такая худышка!! Классно! А в кино намного крупнее, сейчас просто модель!!», «Стройняшечка», «Ого! Вы прекрасны, Иришка, я вас очень люблю», «Прекрасно выглядите», «Крутой костюм», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила спортивный образ звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Мы видим милую улыбку, волосы собранные в конских хвост. Также присутствует черно-серая цветовая гамма с вкраплениями белого цвета. Немного не весенний, скучноватый look. Хотелось бы добавить яркости, дольку весеннего настроения. Тут неоновый, фуксия или салатово-желтый оттенок мог спасти этот образ. Все настолько обыденно, что особо и комментировать нечего. У Ирины роскошная фигура и колорит. Ей необходимо выбирать абсолютно другую цветовую гамму, где можно поиграть буйством оттенков, чего в этом аутфите мы не видим, к сожалению», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.