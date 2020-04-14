Асмус обновила гардероб васильковым брючным костюмом модной пастельной гаммы

В свой день рождения 14 апреля актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» пообещала выйти в прямой эфир в Instagram.

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова уже успела привлечь внимание и историка моды Александра Васильева. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» уточнил, что Кристина Асмус не только обладает утонченным вкусом, но и крайне редко позволяет себе допустить даже самую незначительную помарку при выборе вечернего образа для красных дорожек. По словам историка моды, Гарик Харламов вполне может гордиться своей красавицей-женой, которая одевается скромно, но при этом выглядит ярко и элегантно.

В Instagram в условиях домашней изоляции партнерша Ивана Янковского по фильму «Текст» приняла участие в импровизированной фотосессии. Так, актриса обновила гардероб брючным костюмом василькового оттенка. При выборе наряда Кристина Асмус отдала предпочтение трендовой пастельной гамме. Образ девушки дополнили белые кроссовки на шнуровке.

14 апреля возлюбленная шоумена Гарика Харламова отмечает день рождения. Актрисе исполнилось 32 года. По этому случаю именинница решила устроить сюрприз всем своим поклонникам. Асмус пообещала подписчикам выйти в прямой эфир в Instagram.