Васильев посоветовал Варнаве избавиться от вещей, которые подошли бы Гузеевой

Историк моды считает, что хоть участница Comedy Woman и одевается модно, но свой стиль она еще не нашла.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб участницы Comedy Woman — 35-летней Екатерины Варнавы.

По словам историка моды, экс-звезда КВН — женщина с нетипичной внешностью. Как считает соведущий Эвелины Хромченко, в юмористке больше дьявольского, чем ангельского, ее образы могут вызывать «даже некую оторопь».

Эта девушка обладает яркими внешними данными, но в необычной комплекции — удлиненный нос, большие глаза, широкий рот создают впечатление дамы гротескового амплуа, полагает Васильев.

При этом Екатерина очень харизматичная и ко всему прочему достойна похвалы: будучи выпускницей технического вуза и дочерью военного, к своим 35 годам она добилась большой популярности. И это несмотря на свою неоднозначную внешность, заверяет телеведущий.

«Если говорить о ее гардеробе, то одевается она очень модно. Своего стиля еще не нашла, но движется к этому. В ее образах присутствуют вещи черного и красного цветов, которые ей идут. Ей подходят многие современные тренды — и полоска, и клетка, и горох, и одежда из кожи, и подкладные плечи. Но сказать, что Варнава стала иконой стиля, пока не могу. Некоторые ее образы вызывают вопросы», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Так, историк моды посоветовал участнице Comedy Woman избавиться от нарядов, которые больше бы подошли ведущей ток-шоу «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой. При этом в некоторых случаях, знаменитость одевается как обычная студентка.