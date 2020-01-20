КИНО

«Это нарциссизм»: Янковский объяснил, почему не хочет смотреть «Союз спасения»

В ленте Андрея Кравчука 29-летний сын Оксаны Фандеры сыграл одну из ролей.

«Это нарциссизм»: Янковский объяснил, почему не хочет смотреть «Союз спасения»
Иван Янковский (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

Сын Филиппа Янковского не стал скрывать: он старается не смотреть фильмы со своим участием. По этой же причине, по словам Ивана, он проигнорировал бы просмотр драмы Андрея Кравчука «Союз спасение», в которой он снимался вместе с Максимом Матвеевым и Софьей Эрнст. У 29-летнего актера оценка собственных ролей вызывает неоднозначную реакцию. Наследник именитой фамилии признался: вместо того, чтобы насладиться фильмом, он начитает разбирать каждый свой жест или фразу. В такие моменты ему кажется, что он мог бы сделать все по-другому. Подобный анализ собственной игры, по словам Янковского, нельзя назвать мучительным, но и удовольствием его не назовешь. Все это вызывает у актера дискомфорт.

«Мне кажется это нарциссизмом — любоваться собой на экране», — отметил Иван в беседе с Hello!, говоря о том, почему он не стал бы смотреть фильм «Союз спасение».

Подобный критический подход к оцениваю собственной работы, как говорит сын Оксаны Фандеры, ему привила Московская киношкола, в которой он учился вместе с сестрой Елизаветой. Именно оттуда к нему пришло это понятие рефлексии, переосмысления. При этом Иван настаивает на том, что работа актера это больше про чувства, а не про мозги. На съемочной площадке Янковкий старается прочувствовать роль для того, чтобы камера и зритель могли соприкоснуться с переживанием героя.

Актер Иван Янковский с родителями
Иван Янковский с мамой Оксаной Фандерой и отцом Филиппом Янковским (Фото: Лариса Кудрявцева/»ЭГ»)

«А если ты занят умом, самоанализом, то сердце не подключается и жизни не происходит», — уверен внук Олега Янковского.

Напомним, что вместе с супругой резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристиной Асмус — Янковский снялся в фильме «Текст». Позже сын Фандеры вступился за актрису из-за малоприятных фанатских отзывов, вызванных постельной сценой. Иван назвал хейтеров «диванными критиками», заявив, что если зритель поверил Асмус, значит она сыграла максимально правдоподобно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елизавета БоярскаяИван ЯнковскийКристина АсмусМаксим Матвеевпремьера фильмаФильм "Союз спасения"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это нарциссизм»: Янковский объяснил, почему не хочет смотреть «Союз спасения»
Интересно?
Поделись с друзьями: