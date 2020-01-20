«Это нарциссизм»: Янковский объяснил, почему не хочет смотреть «Союз спасения»

Сын Филиппа Янковского не стал скрывать: он старается не смотреть фильмы со своим участием. По этой же причине, по словам Ивана, он проигнорировал бы просмотр драмы Андрея Кравчука «Союз спасение», в которой он снимался вместе с Максимом Матвеевым и Софьей Эрнст. У 29-летнего актера оценка собственных ролей вызывает неоднозначную реакцию. Наследник именитой фамилии признался: вместо того, чтобы насладиться фильмом, он начитает разбирать каждый свой жест или фразу. В такие моменты ему кажется, что он мог бы сделать все по-другому. Подобный анализ собственной игры, по словам Янковского, нельзя назвать мучительным, но и удовольствием его не назовешь. Все это вызывает у актера дискомфорт.

«Мне кажется это нарциссизмом — любоваться собой на экране», — отметил Иван в беседе с Hello!, говоря о том, почему он не стал бы смотреть фильм «Союз спасение».

Подобный критический подход к оцениваю собственной работы, как говорит сын Оксаны Фандеры, ему привила Московская киношкола, в которой он учился вместе с сестрой Елизаветой. Именно оттуда к нему пришло это понятие рефлексии, переосмысления. При этом Иван настаивает на том, что работа актера это больше про чувства, а не про мозги. На съемочной площадке Янковкий старается прочувствовать роль для того, чтобы камера и зритель могли соприкоснуться с переживанием героя.

«А если ты занят умом, самоанализом, то сердце не подключается и жизни не происходит», — уверен внук Олега Янковского.

Напомним, что вместе с супругой резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристиной Асмус — Янковский снялся в фильме «Текст». Позже сын Фандеры вступился за актрису из-за малоприятных фанатских отзывов, вызванных постельной сценой. Иван назвал хейтеров «диванными критиками», заявив, что если зритель поверил Асмус, значит она сыграла максимально правдоподобно.