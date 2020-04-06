«Накрасилась и сделала укладку»: Асмус пошутила о своем очень «продуктивном» дне

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» не без иронии подметила, что целый вечер не может решить, куда же ей пойти — на кухню, гостиную или в коридор.

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова даже на карантине хочет выглядеть красиво и ухоженно. Так, актриса из фильма «Текст» пошутила о том, что у нее был очень «продуктивный» день. Она успела накраситься и сделать укладку. При этом Кристина Асмус весь вечер не могла решить, куда же ей пойти — на кухню, в гостиную или коридор. С этой дилеммой знаменитость обратилась к верным почитателям, с юмором подметив, что она нуждается в их совете.

«Я хочу с вами поделиться! У меня сегодня очень продуктивный день! Я успела накраситься и сделать укладку! Поэтому хочу спросить у вас совет: куда мне пойти?! На кухню, гостиную или в коридор! Пишите мне, пожалуйста, в директ, очень важно ваше мнение», — попыталась развеселить поклонников Кристина.

К слову ранее актриса призналась, что за время карантина она так и не смогла заставить себя навести порядок в доме, заняться спортом, посмотреть любимый сериал и уделить внимание языковым курсам. По словам Асмус, практически каждый день на домашней изоляции «пролетает» абсолютно незаметно. Знаменитость едва успевает поесть, позаниматься с ребенком, почитать свежие новости, поужинать — как снова пора ложиться спать.

«Скажите честно, я одна так бездарно провожу самоизоляцию?!» — задалась вопросом актриса.

Примечательно, что признание Кристины по достоинству оценили и другие знаменитости, которые также отгородились от внешнего мира из-за пандемии.