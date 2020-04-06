В тренде: Ани Лорак подчеркнула фигуру белым мини-платьем с пышными рукавами

Ани Лорак редко появляется на публике. Поклонники привыкли видеть ее в роскошных вечерних нарядах. Но в период пандемии коронавируса звезды находятся на самоизоляции. Многие отказываются от макияжа и предстают в обычных халатах. А исполнительница хита «Не могу дышать» даже в домашней обстановке старается выглядеть ухоженно. Недавно ее даже подвергли критике за большое количество грима на домашнем кадре.

Но также многие хвалят Ани Лорак. Фанаты считают, что после развода артистка похорошела. Тем более она не перестает радовать поклонников новыми песнями и красивыми клипами. Находясь в самоизоляции, 41-летняя певица опубликовала недавние снимки, на которых она позирует в трендовом наряде. В кадре Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) предстала в белом мини-платье с объемными рукавами. Наряд дополнили ботфорты в тон и ковбойская шляпа.

Макияж с акцентом на глаза и легкие локоны сделали образ более нежным. К тому же наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Многие поклонники восхитились женственным аутфитом. «Вы просто нереальная! Как такой стать вообще?», «Какая мадам! Вы невероятно красивая», «Какая красивая», «Стиляга», «Как же вам хорошо в белом», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее портал Teleprogramma.pro рассказывал о том, что наряды с пышными рукавами вернулись в моду. Недавно платье с рукавами-фонариками выбрала Лера Кудрявцева. Поддерживала этот тренд и Кети Топурия.