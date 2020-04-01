«Будь любим всегда!»: Ани Лорак в эффектном костюме с пайетками позировала с Лазаревым

Ани Лорак год назад развелась с супругом Муратом Налчаджиоглу. Для некоторых поклонников певицы это стало неожиданностью. Однако девушка не стала отчаиваться. В 41 год она обладает яркой внешностью, поэтому неудивительно, что спустя несколько месяцев стало известно, что у нее роман с молодым продюсером Егором Глебом. Также она продолжила заниматься творчеством, а время от времени ее видели в компании Сергея Лазарева, с которым она давно дружит.

1 апреля певец празднует день рождения. Лорак поспешила его поздравить. Она опубликовала редкое закулисное фото, на котором они позируют вместе. В кадре девушка предстала в брючном костюме с пайетками синего цвета. Кроп-топ и брюки клеш создали акцент на талии звезды. Лазарев позировал в черном лаконичном total look.

«С Днем рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый друг! Суперартист! Суперпапа для своих деток! Будь счастлив! Будь любим всегда! Береги свое доброе, ранимое, красивое сердце!» — написала артистка.

Многие поклонники присоединились к поздравлениям. Некоторые отметили, что Ани Лорак и Сергей — одни из самых стильных звезд на отечественной эстраде. «Лучшие», «Вы великолепны», «Любимки наши», «Какой крутой костюм», «Гагарина уже ревнует», «Вы были бы красивой парой», «Всегда восхищалась вашим чувством стиля. Серега тоже огонь», «Вы вечно молодые», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Лазарева также поздравила с 37-летием Полина Гагарина.