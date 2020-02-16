Тренд на объемные рукава: Литвинова, Бородина и Варнава уже поддержали его

Тренд на объемные рукава – один из главных в 2020-м году. Периодически мода на них возвращается в самых различных ипостасях. Однако в этот раз женщинам повезло особенно – в новом сезоне в тренде практически все модели. Главный принцип здесь – чем крупнее рукав, тем лучше.
«На сегодняшний день эстетика гротеска очень актуальна и многие дизайнеры предлагают нам модели где формы и элементы одежды сильно гипертрофированные и утрированные. Поэтому объемные рукава активно вписываются в гардеробы многих модниц и селебрити. Объемные рукава выглядят очень стильно и придают образу твердость и одновременно женственность», — прокомментировала для Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель.
Немного ретро
Юлия Снигирь уже оценила прелесть объемных рукавов, которые вписываются в один из излюбленных стилей актрисы – ретро. Рукава буф смотрятся на ней очень женственно.
А Екатерина Шпица предпочла рукава бишоп. И они тоже великолепно вошли в концепцию винтажного стиля.
Милые рукава-фонарики теперь носят не только маленькие девочки.
Модные расклешенные рукава на платье Сати Казановой тоже выглядят очень романтично.
Очень женственно
Ксении Бородиной пришлись по вкусу трендовые рукава-баллоны.
Пышные рукава с оборкой тоже в тренде.
Рукава с воланами вернулись в моду, Ольга Орлова об этом знает.
Инна Маликова примерила платье всего с одним рукавом. Но каким! Оригинальный крой тоже никто не отменял.
Пальто, шубы и жакеты — не исключение
Кстати, не стоит думать, что объемные рукава носят только на блузах и платьях. Этот тренд охватил все виды одежды, где только есть рукава. Например, пальто.
Шуба с пышными рукавами – это отдельный разговор и двойной шик.
Советы стилиста:
- При выборе одежды с объемными рукавами следует учитывать пропорции фигуры и помнить: если линия плеч активная, нужно быть очень острожным, а вот обладательницам фигуры с широкими бедрами такой фасон прекрасно скорректирует формы.
- Цветовую гамму выбираем исходя из своего типажа, однако стоит отметить что цветом сезона по версии Pantone является классический синий.
- Материалы для одежды с пышным рукавом могут быть самыми разнообразными: хлопок, деним, кожа, шифон, гипюр, кружево. Модели одежды – тоже.
- Блузы, жакеты и топы с объемными рукавами прекрасно сочетаются как с облегающей одеждой в нижней части, так и свободного кроя.
- Платья с пышными рукавами для повседневного образа прекрасно дополнят грубые ботинки на низком ходу или кроссовки. На вечернее мероприятие просто смените обувь на более изящную с каблуком. Также очень актуальны асимметричные модели и модели со спущенными и открытыми плечами, которые подчеркивают их красоту.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool. Высшее образование: Санкт- Петербургский государственный университет экономики и сервиса (преподаватель парикмахерского искусства), российской государственный социальный университет (коуч-консультант). В сфере индустрии красоты уже более 15 лет. Активная участница fashion-показов. Работает с такими дизайнерами, как Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон и другие.
Свою красоту ей доверяют такие звезды, как Юлианна Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa, группа «Кабриолет», Леонид Сарафанов, Олеся Новикова и многие другие.