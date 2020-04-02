«Слишком много грима»: Ани Лорак на карантине раскритиковали за внешний вид

Ани Лорак год назад развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. Поклонники были шокированы тем, что у такой привлекательной артистки проблемы в личной жизни. Однако уже спустя несколько месяцев стало известно, что у певицы новый роман. На этот раз с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. 41-летняя звезда стала хорошеть на глазах, по мнению фанатов. Девушка, действительно, заметно постройнела.

Обычно Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) блистает на мероприятиях в изысканных нарядах. Образы девушки всегда безупречны. Но с недавних пор артистка, как и другие звезды, находится в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Лорак не растерялась. Она решила показать, как выглядит в домашней обстановке. Певица опубликовала фото из ванной комнаты. В кадре она позирует в белом халате.

При этом волосы звезды были уложены в легкие локоны, а на лицо нанесен броский макияж с акцентом на глаза. «Наш Мир — это зеркало наших мыслей», — написала Каролина.

Поклонники были рады увидеть артистку. При этом многие удивились, что девушка дома ходит с гримом на лице. Многие раскритиковали Лорак. «Без макияжа Вам намного лучше, слишком много грима, до неузнаваемости», «Невероятно красиво, но вы дома…», «Сначала подумала, что Лобода… Не подражайте», «Вы очень изменились, вас можно и не узнать. Но, увы, это многих касается: кто-либо что делал со своим лицом. Естественная вы, конечно, мне больше по нраву, но это только моё ж мнение», — высказались подписчики. Отвечать на колкости злопыхателей певица не стала.