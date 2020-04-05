«Какая есть»: 53-летняя Литвинова запечатлела себя на честном фото без макияжа

53-летняя Рената Литвинова поделилась в Instagram честным фото без макияжа и укладки. На домашней изоляции актриса из многосерийной ленты «Граница. Таежный роман» решила отказаться от косметики в пользу естественности. Ко всему прочему, знаменитость увлеклась рукоделием. Так, светская львица призналась, что из простой марли она сшила защитную маску. В связи с повышенным спросом на этот необходимый в условиях пандемии аксессуар, Литвинова «вооружилась» подручными материалами.

К слову, маски с тюнингом от Chanel в виде камелий подписчикам дарила 45-летняя Яна Рудковская. Один экземпляр попал в коллекцию поп-короля сцены Филиппа Киркорова. При этом музыкальный продюсер подметила, что все аксессуары она делала не на продажу, как могли подумать некоторые из ее поклонников. А исключительно в качестве сувениров.

«Какая есть!! Без грима и макияжа… Морально готовлюсь к домашней тренировке, но потом вернусь к своим рукописям», — добавила Литвинова.

Актриса старается не нарушать правил самоизоляции, избегая мест с большим скоплением людей. К слову, без защитной маски на улицу не выходит и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Супруга Кирилла Сафонова посоветовала поклонникам отказаться от прогулок. Певица считает, что в условиях пандемии лучше всего оставаться дома. Сама артистка была вынуждена выехать в город для того, чтобы посетить врача из-за проблем с шеей и легких головокружений.