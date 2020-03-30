«Пойду в маске и перчатках»: Литвинова будет помогать старикам с покупкой еды

Рената Литвинова решила на общероссийских днях безопасности из-за коронавируса заняться добрыми делами, насколько это возможно. Она обратила внимание на двух пожилых людей, которые живут с ней в одном доме.

Старики вынуждены покидать свое жилище, чтобы покупать продукты. При этом именно люди в возрасте находятся в особой зоне риска заражения коронавирусом. Чтобы предупредить ситуацию, Рената решила сама покупать для них продукты.

«Сегодня пойду к ним в маске и перчатках, чтобы не заразить (вдруг, я переносчик?). Предложу приносить еду», — написала она в Instagram.

Звезда не стала осуждать пожилых людей за беспечность, предположив, что у них была трудная жизнь и им неведома опасность эпидемии. В свой список добрых дел она также включила занятия шитьем, написание новой пьесы и обработку всех поверхностей квартиры спиртом.

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