Стиль в мелочах: Рудковская в толстовке оверсайз позировала с ландышами

45-летняя Яна Рудковская на личной страничке микроблога поделилась с подписчиками свежим фото. Перед объективом фотокамеры музыкальный продюсер позировала в толстовке оверсайз. В руках супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко держала корзину с ландышами. Примечательно, что свой повседневный дачный образ светская львица дополнила трендовым аксессуаром — очками с модной пластиковой оправой лимонного оттенка под цвет капюшона.

Ранее в одном из интервью Яна Рудковская призналась, что хотела бы подарить мужу еще одного ребенка. У пары есть общий сын Саша. По словам Плющенко, он давно мечтает о дочери. Примечательно, что супруги готовы обратиться и к суррогатному материнству, как это сделал певец Сергей Лазарев.

У бизнесвумен есть старшие наследники от Виктора Батурина — пасынок Андрей и сын Николай. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО. Яна подметила, что она растит Гном Гномыча в строгости. После тяжелых тренировок на льду Рудковская позволяет себе пожалеть сынишку только, когда он спит. Возлюбленная Евгения Плющенко может ночью погладить Сашу по голове, зная, что он этого даже не почувствует. Музыкальный продюсер считает, что только благодаря трудолюбию и самоотдаче их с Евгением наследник сумеет добиться больших высот в спорте.