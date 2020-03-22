Тюнинг от Chanel: 45-летняя Рудковская подарила Киркорову маску с камелиями

45-летняя Яна Рудковская подарила поп-королю сцены Филиппу Киркорову черную маску с камелиями с «тюнингом от Chanel». Ранее музыкальный продюсер призналась, что, находясь на самоизоляции, она занялась рукоделием. Так, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко купила несколько обычных монохромных масок в разных цветах и украсила их модными аксессуарами Chanel.

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«Ароматизировала маски hand made с белыми и черными камелиями от меня с тюнингом Chanel», — отметила Яна.

К слову, после двухнедельного карантина музыкальный продюсер впервые вышла в свет. Так, бизнесвумен в компании Филиппа Киркорова побывала в одном из столичных ресторанов. Ранее Яна сообщила о том, что из-за самоизоляции ей пришлось отменить запланированный отпуск на Мальдивах и перенести празднование юбилея. При этом Рудковская уточнила, что обязательно устроит пышную вечеринку для близких друзей, как только спадет всякая опасность инфицирования. Из-за отсутствия каникул больше взрослых переживал семилетний Саша Плющенко. Наследник Евгения Плющенко с нетерпением ждал весны для того, чтобы провести отпуск вместе с родителями. Однако на фоне ситуации с коронавирусом об этом пришлось забыть.