«Так гораздо круче»: преобразившаяся Кристина Асмус снялась в кожаном тренче

Кристина Асмус в прошлом году снялась в новой картине Клима Шипенко «Текст». Откровенная постельная сцена сделала девушку более известной, чем раньше. Многие негативно отреагировали на пикантные кадры и даже обвинили актрису в изменах Гарика Харламову. Сама знаменитость отметила, что не имеет ничего общего со своей героиней из фильма. Над колкостями хейтеров она лишь смеялась. До сих пор девушка девушка дразнит злопыхателей пикантными фото.

А накануне Асмус решила преобразиться. Даже карантин не помешал ей избавиться от длинных локонов. Актриса состригла волосы, оставив длину по плечи. Краситься она не стала, оставив пшеничный оттенок. Спустя несколько часов жена Харламова снялась в смелой фотосессии. Она продемонстрировала кадры, на которых позирует с новой прической в кожаных штанах и кожаном тренче черного цвета, который, к слову, в тренде в этом сезоне.

Наряд позволил оголить стройные ноги звезды. Кристина также приняла смелую позу, показав хрупкую фигуру с выгодного ракурса. Неброский макияж и легкие локоны дополнили соблазнительный образ.

«Тут по плану должна была быть подпись „Я знаю, что я пожалею“. Но ее не будет! Мне чертовски нравится! Вам, конечно же нет, поэтому даже не спрашиваю», — написала актриса.

На этот раз поклонники пришли в настоящий восторг от эксперимента Асмус. Они одарили ее комплиментами. Даже откровенный образ их не смутил. «Мне очень нравится, иногда нужно экспериментировать», «Кристина, вы великолепно выглядите», «Так гораздо круче», «Очень идёт», «Вау», «Так гораздо круче», «Сразу тоже захотелось подстричься», «Очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.