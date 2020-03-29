Стильно и универсально: Шейк, Асмус и другие звезды выбрали тренчи

Если пальто надоели, а косухи — не ваш стиль, то есть вещь-спасение. Экскурс по тренчам для читателей Teleprogramma.pro проводит имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Как только приходит весна, сразу хочется скинуть тяжелую зимнюю одежду. При этом любой женщине хочется выглядеть элегантно и стильно. И одновременно обновленной. Однако косуху не наденешь с деловым костюмом, а в пальто уже становится жарко. Тут-то самое время обратить внимание на плащи и тренчи, которые из года в год остаются актуальными весной, летом и осенью.

«Тренч — самый универсальный предмет гардероба. Он идеальный „компаньон“, под него можно надевать платья, юбки, брюки, джинсы, комплектовать с ним любые стили. Благодаря классической и военной составляющей тренч выравнивает силуэт. Любая фигура в нем выглядит стройнее и пропорциональнее. Меняются модные тенденции, но тренч, в его классическом варианте, актуален всегда. Если вы приверженец классики или вам близок французский стиль, то выбирайте именно такой тренч в бежевом варианте», — рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Стильные звезды

Певица Полина Гагарина много путешествует, поэтому прежде всего ценит комфорт и удобство в одежде. В ее гардеробе есть яркий желтый тренч, который она сочетает с массивными ботинками, создавая дерзкий повседневный образ.

«Военное происхождение тренча открывает возможность для создания с ним более дерзких образов. Стоит только добавить грубую обувь в маскулинном стиле, напоминающую армейскую, и солнечные очки в мужском стиле, чтобы адаптировать женское лицо к динамичному образу в стиле милитари. А чтобы лук получился еще более трендовым, то тренч лучше выбрать яркого цвета, добавится контраст, и еще одна модная тенденция — столкновение женственности и мужественности», — отметила Лариса Тимиряева.

Ирина Шейк живет в Нью-Йорке, где погода весной ветреная. Впрочем, такие мелочи жизни не являются помехой для прогулок с обожаемой дочкой Леей, привнося лишь изменения в одежду. Аутфиты модели всегда лаконичные и женственные. Девушка часто отдает предпочтение тренчам, которые носит как с джинсами, так и с брюками, создавая элегантный look в стиле монохром.

«Поскольку тренч в женскую моду пришел из мужской одежды, то с ним просто идеально составлять аутфиты в модном маскулинном стиле. Для этого подойдет тренч объемного фасона, как бы с мужского плеча. Но нужно помнить, что такие тренчи больше подходят высоким», — пояснила эксперт.

«Но must have модного весенне-летнего сезона 2020 — белый total look. Белый тренч не просто фаворит, это показатель статуса. В белом тренче вы будете выглядеть как настоящая леди», — отметила Тимиряева.

А Ксения Бородина даже на карантине делает покупки. Телеведущая любит выглядеть модно, поэтому следит за последними тенденциями. Девушка одна из первых купила кожаный тренч винного цвета. Звезда осталась довольна покупкой и примерила наряд с платьем миди.

«Хитом сезона 2020-2021 стал тренч модели хевлок. Его особенность в пелерине, что позволяет не просто сделать акцент на талии, что сейчас особенно в тренде, а визуально уменьшить ее размер и подтянуть весь силуэт к фигурке „песочные часы“, что добавит образу женственности и сексуальности. Особой популярностью пользуются такие модели из мягкой лайковой кожи, которая делает тренч похожим на платье», — высказалась имидж-стилист.

Анна Хилькевич любит яркие и женственные образы. Даже на красной дорожке ее можно увидеть в тренче, но не классическом, а укороченном, что позволяет ей показать стройные ноги.

«К классической длине тренча, в моду вошли укороченные модели и удлиненные, до щиколотки. Чем длиннее длина изделия, тем лучше и эффектнее она смотрится на обладательницах высокого роста, а маленький рост можно стильно обыграть короткой моделью, которая больше похожа на модный жакет, чем на плащ», — пояснила эксперт.

К слову, плащ или тренч может дополнить как вечерний образ, так и повседневный. Для этого стоит подобрать правильную обувь и аксессуары. Платок придает элегантности, как и туфли, а вот кроссовки сразу делают аутфит удобным для долгих прогулок или шоппинга.

«Стиль образа с тренчем задает обувь и сопутствующие к ней аксессуары. Надели кроссовки и удобную сумку, стиль спорт-шик, надели шпильки и взяли в руки клатч, получится образ в элегантном стиле и т.д.», — отметила имидж-стилист.

«Тренч — любимая одежда француженок. Чтобы создать стиль французский шик, нужно отдать предпочтение тренчу в бежевом оттенке, надеть его с удобной обувью, но не с кроссовками, добавить шейный платок, обязательно солнечные очки, часы, похожие на мужские, и сумочку через плечо на цепочке. Образ готов. Главное, натуральный макияж и легкая небрежность в прическе», — дала совет Тимиряева.

Одной из самых стильных и элегантных актрис в России остается многие годы Равшана Куркова. Девушка умеет подчеркнуть хрупкую фигуру. Неудивительно, что в ее гардеробе есть тренч нейтрального цвета, который подойдет к любому образу.

«В моде и тренчи на английский манер в клетку. Они, как и бежевые, уже стали классикой. Особенно популярны модели, в которых из клетки только некоторые элементы. Вообще этой весной в тренде — неординарность: асимметрия в крое, присутствие рюш и воланов, отсутствие рукавов, необычный принт, яркие расцветки», — рассказала эксперт.

Мария Кожевникова является многодетной мамой, но это не мешает актрисе выглядеть элегантно. Простой яркий тренч и шпильки сразу придали ее образу изящность.

«Одной из самых популярных расцветок этой весной оказался модный оттенок желтого „Солнечный свет“, и модные тренчи не обошли этот цвет стороной. Особенно ярко в желтом цвете смотрятся кожаные тренчи», — поделилась имидж-стилист.

По словам эксперта, также в моде кремовые оттенки белого. Именно такой цвет выбрала Ирина Пегова. Актриса имеет пышные формы, но это не мешает ей выглядеть стильно. «Тренч подходит любому типу фигуры и не имеет возрастных ограничений», — заверила Тимиряева.

Совет эксперта:

«Идеальные аксессуары для тренча: солнцезащитные очки и наручные часы, но подбираются они в едином стиле с обувью. С тренчем именно обувь рулит стилем. В каком стиле обувь, в таком и выстраивается весь образ и подбираются сопутствующие аксессуары», — рассказала Лариса.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шоппинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.